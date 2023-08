A Ravenna un centinaio di ex allievi per il raduno nazionale dei Carabinieri

È diventata tradizione per gli ex allievi del 23esimo Corso Sottufficiali dei Carabinieri (Velletri 1970 – Firenze 1972) ritrovarsi in un raduno nazionale che annualmente si svolge in una delle belle città italiane. Un raduno in cui gli ex-allievi sottufficiali vogliono far rivivere e condividere con spirito fraterno, tanti ricordi ed esperienze di vita dopo i lunghi 50 anni lontananza. Quest’anno l'Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Presidente del Nucleo di Volontariato dei Carabinieri di Ravenna ed ex-allievo del corso Isidoro Mimmi ha promosso e caldeggiato, come sede dell’importante evento, la città di Ravenna. E questo anche grazie all’Amministrazione Comunale e al Comando Corpo Polizia Locale che hanno patrocinato e contribuito a rendere possibile questa manifestazione di alto valore simbolico in uno scenario di rara bellezza.

"I sottufficiali dei Carabinieri - ha affermato il Presidente Mimmi - sono l’epilogo di un’epoca, gratificati dal sentimento di aver difeso la Legge e servito l’Istituzione. Con profondo orgoglio ci ritroviamo per rivivere intensi momenti in fraternità, per condividere quei ricordi ed emozioni che il tempo non può cancellare né sbiadire, ma che il Carabiniere sa come conservare gelosamente nel proprio spirito e nel proprio cuore. Le parole non sono sufficienti ad esprimere ciò che intimamente si rivive nel ritrovarsi di nuovo insieme”.

È prevista la partecipazione di un centinaio di ex allievi, accompagnati da mogli e figli, da tutte le parti d’Italia. Sabato 2 settembre visiteranno il Museo dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Viale Pertini e il centro storico. Il momento più toccante e aggregante del raduno sarà domenica 3 settembre alle 9:30, in piazza del Popolo, con la deposizione della corona in memoria di tutti i caduti, alla presenza del Prefetto, vicesindaco, consigliere Provinciale, Comandante Provinciale Carabinieri e Comandante Corpo Polizia Locale, con il silenzio eseguito dalla Banda città di Ravenna. Seguirà la visita alla tomba di Dante e zona del silenzio, chiostro casa Dante, con guida e alle 11.15 nella la storica Basilica di San Francesco sarà celebrata la Santa Messa a cura dei frati minori conventuali, con l’intervento del coro. Durante la cerimonia saranno pronunciati messaggi di speranza e solidarietà sociale, ritemprando la missione del Carabiniere sempre e incondizionatamente al servizio degli ‘altri’. Al termine del rito religioso, sarà recitata la “Preghiera del Carabiniere” alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Alle 13

momento conviviale in ristorante della zona, quando, intonato l’Inno d’Italia, sarà servito il “rancio” “ottimo e abbondante”. All’insegna del motto del giorno “Col Sacrificio la Gloria”, pomeriggio libero.