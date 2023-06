A Ravenna un corso gratuito per operatori della ristorazione dedicato ai più giovani

Ristoranti, alberghi o navi da crociera sono solo alcuni dei luoghi dove potranno lavorare i ragazzi di Ravenna che frequenteranno il nuovo corso gratuito in operatore della ristorazione del centro di formazione professionale Engim che, da oltre vent’anni, fornisce un’opportunità a chi – tra i 15 e i 18 anni – vuole entrare fin da subito nel mondo del lavoro.

“Il nuovo corso di Ravenna dedicato al mondo della ristorazione – ha commentato Rina Giorgetti, direttrice Engim Emilia-Romagna – prenderà il via a settembre presso la sede di via Punta Stilo. I giovani possono parteciparvi gratuitamente, verranno sviluppate competenze per diversi profili e percorsi che saranno poi concretamente utilizzati in stage garantiti in aziende del territorio. E’ da sempre un obiettivo fondamentale per Engim quello della concretezza, mettere in opera, cioè, quanto appreso in aula, in una realtà economica permettendo così ai ragazzi di viverne le dinamiche, gli aspetti più complessi e gratificanti”.

Le iscrizioni al corso che permette di ottenere una qualifica professionale sono aperte fin da ora collegandosi al portale https://adv-emiliaromagna.engim.org/ e dove si possono consultare anche le molte altre opportunità di formazione sul territorio. La Fondazione Engim è attiva sul territorio nel settore dell’orientamento, della formazione professionale e della cooperazione allo sviluppo con un’attenzione particolare ai giovani che vivono condizioni di svantaggio.