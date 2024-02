A Riolo Terme rette dei nidi azzerate: e si costruisce un altro asilo

L'amministrazione comunale di Riolo Terme, grazie al contributo Regionale "Al Nido con la Regione - Nidi di Montagna", riuscirà ad abbattere ulteriormente le rette dei nidi, arrivando a tariffa zero.

Nel Comune di Riolo Terme sono presenti un Nido Comunale con ventotto posti ed uno privato convenzionato con tredici posti, ma nonostante il calo demografico le graduatorie spesso non vengono esaurite, ed è per questo che grazie al Pnrr è partita la realizzazione di un nuovo nido, più capiente e più moderno, immerso nel verde.

Questo anno scolastico per i genitori ci sarà una scontistica sulle rette che porterà il Nido Comunale a costo zero - dietro presentazione della certificazione ISEE - ed il nido privato ad una retta più bassa, che unita al bonus che può essere richiesto all'Inps, risulterà in un abbattimento quasi totale.

La sindaca di Riolo Terme e assessora dell'Unione Romagna Faentina all'Istruzione Federica Malavolti esprime soddisfazione per questo risultato: "La misura regionale per il momento finanziata solo per questo anno scolastico speriamo che possa continuare anche in futuro, permettendo così ai nidi dei Comuni montani di poter abbattere i costi e alle famiglie di potersi permettere il nido che spesso ha costi proibitivi, il che porta soprattutto le donne a decidere di non lavorare e di rimanere a casa con i figli".