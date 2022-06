A Russi cittadini e Carabinieri fanno squadra con il controllo di vicinato

Come frutto della collaborazione fra l'Arma dei Carabinieri e il Comune di Russi e in virtù dell'impegno da esso intrapreso dopo la firma del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Ravenna per la regolamentazione dell'attività del “Controllo di Vicinato”, si propongono altri tre appuntamenti in compagnia dei Carabinieri di Russi, per parlare di furti nelle abitazioni e truffe a danno degli anziani, che avranno luogo in altrettante zone del Comune.

La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russ, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto, volto a garantire una maggiore sicurezza e a implementare le esistenti aggregazioni comunitarie nate spontaneamente sul territorio.

Programma incontri

Lunedì 13 giugno, ore 20.30 Sala del Consiglio, Municipio Piazza Farini, 1 - Russi

Mercoledì 15 giugno, ore 20.30 Consiglio di Zona di Godo Via Piave, 12/a - Godo

Lunedì 20 giugno, ore 20.30 Consiglio di Zona di San Pancrazio Via G. Randi, 11 - San Pancrazio