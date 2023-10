A Russi continuano i gruppi di lettura in biblioteca

Amante dei libri e della lettura? Unisciti al Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Russi. Martedì 21 novembre alle 20 il primo appuntamento dedicato a "Swing Low" di Miriam Toews. Il primo appuntamento per la nuova stagione sarà martedì 21 novembre 2023 alle ore 20.00 presso la Biblioteca Comunale. Il libro oggetto dell'incontro sarà Swing Low di Miriam Toews, uno splendido omaggio che l’autrice canadese ha voluto fare a suo padre: quell’uomo spesso sfuggente, silenzioso, sopraffatto dall’amore che provava e che non sapeva esprimere. Partecipazione libera e gratuita, aperta a tutti. Per i nuovi partecipanti 5% di sconto sull'acquisto di libri presso Librimi.

Che cos'è?

Uno spazio rivolto a tutte le persone che amano leggere e che vorrebbero incontrare altri lettori in un ambiente informale e amichevole.

Come funziona?

Per ogni incontro viene individuato un libro che sarà letto individualmente e poi condiviso con gli altri partecipanti. Ad ogni incontro si parlerà del libro, delle emozioni provate nel corso della lettura e dei temi trattati dall'autore.

La biblioteca s'impegna a mettere a disposizione del gruppo le copie dell'opera scelta possedute dal Sistema bibliotecario. Quando presente, può essere letto in formato digitale, tramite la piattaforma MLOL.

Perché partecipare?

Ecco tre motivi:

1- stimola la lettura, anche di storie che all'apparenza non interessano;

2- favorisce la socializzazione;

3- aiuta a interpretare un libro da diversi punti di vista.

Per info:

Biblioteca Comunale

Via Godo Vecchia, 10 – Russi

0544 587640

biblioteca@comune.russi.ra.it