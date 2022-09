A Russi un nuovo punto informativo e di orientamento all'accesso ai servizi socio-sanitari

Venerdì 30 settembre, alle ore 15.30, la cittadinanza di Russi è invitata all'inaugurazione del punto informativo e di orientamento all'accesso ai servizi socio-sanitari presso il piazzale della Farmacia di San Pancrazio (via Molinaccio n. 106). Questo progetto di prossimità e di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato ha l'obiettivo di agevolare il percorso alle prestazioni sociali e sanitarie per i cittadini che ne fanno richiesta.

Lo sportello sarà gestito da una volontaria di Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV e sarà operativo: martedì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Farmacia San Pancrazio via Molinaccio n. 106; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Farmacia Godo via Faentina n. 169/3; giovedì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Casa della Salute Piazza Farini, Russi.

Durante l'inaugurazione interverranno Roberta Mazzoni - Direttore Distretto Socio Sanitario, Domenico Dal Re - Presidente Ordine dei Farmacisti, Valentina Palli - Sindaca di Russi, Carlotta Farneti - Titolare Farmacia di San Pancrazio, Domenico Savini - Titolare Farmacia Gallina, Mirella Rossi – Presidente Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV.