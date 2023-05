A Sant’Agata aperte le adesioni di imprese funebri per funerali a prezzi convenzionati

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha approvato il nuovo schema di convenzione rivolto alle imprese funebri, per continuare a fornire la possibilità di funerali a prezzi convenzionati dedicati ai residenti. Le imprese interessate possono aderire su base volontaria, in qualsiasi momento e senza vincoli territoriali. L'elenco delle imprese aderenti, con i rispettivi recapiti, sarà pubblicato e continuamente aggiornato sul sito web del Comune.

I nuovi prezzi convenzionati sono di 1.900 euro per inumazione, 2.600 euro per tumulazione e 2.100 euro per cremazione. Non si applica l’Iva in quanto esente. I prezzi sono comprensivi di fornitura del cofano, servizio di vestizione, allestimento addobbo funebre, fiori e manifesti, disbrigo delle pratiche amministrative e trasporto al luogo di culto e di sepoltura.

La convenzione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, ha ottenuto il parere positivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel pieno rispetto delle linee guida a tutela della concorrenza. Il comune di Sant'Agata sul Santerno fin dal 2017 ha adottato questa convenzione per cercare di dare ai residenti la possibilità di usufruire di alcuni servizi funerari a prezzi predeterminati.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Urp allo 0545 919907, mail urp@comune.santagatasulsanterno.ra.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Sant’Agata sul Santerno al link https://www.comune.santagatasulsanterno.ra.it/Servizi/Funerali-a-prezzi-convenzionati.