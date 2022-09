A Sant’Agata sul Santerno 270mila euro di lavori per la manutenzione delle strade

Ammontano a circa 270mila euro i lavori di manutenzione delle asfaltature in corso d'opera o recentemente realizzati a Sant'Agata sul Santerno. Grazie al contributo Bike to work 2021 della Regione Emilia-Romagna, per incentivare la mobilità leggera, sono stati riqualificati il marciapiede di via Bachelet (lato sinistro immettendosi da via Ospitaletto) e il tratto di marciapiede davanti alla fermata del piedibus, un tratto di pista ciclabile su via Bastia (davanti al cimitero fino alla rotonda) e uno sulla San Vitale; è stato inoltre manutenuto un attraversamento pedonale su via Roma all'incrocio con la San Vitale, con eliminazione dei dislivelli presenti. I lavori sono tutt'ora in corso, per un importo di 12.425 euro.

Sono già conclusi invece i lavori realizzati grazie a un contributo del Ministero dell'Interno di 10mila euro, che hanno permesso di riqualificare alcuni tratti di marciapiedi di via Cairoli, via Allende e al parco dei Frassini. È stato approvato il progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria che partiranno nelle prossime settimane per un totale di 120mila euro; riguardano l'eliminazione dei dislivelli in parte di via Angiolina e la riasfaltatura di largo Zanzani (solo parcheggio), un tratto di pista ciclabile sulla San Vitale, via Giovanni Paolo II e il tratto della San Vitale dalla rotonda della zona industriale fino al confine con Lugo. Infine, grazie ai fondi del Pnrr, sono in fase di stipula del contratto lavori per ulteriori 128mila euro, che consentiranno la riqualificazione di via Castellaccio (tratto tra via Belfiore e via Giardino), via Tiglio sinistro (parte del tratto compreso tra via Fornace e via Santa Martina).