A Sant’Agata sul Santerno un nuovo servizio di accompagnamento spesa per i cittadini

A partire da lunedì 10 luglio l’Unione dei Comuni ha istituito un servizio di trasporto per accompagnare a fare la spesa i cittadini santagatesi anziani e disabili, impossibilitati coi propri mezzi.

Per prenotare il servizio di accompagnamento spesa presso il supermercato Conad di Sant'Agata è necessario chiamare i servizi sociali allo 0545 919925 il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.

Il servizio è attivato in sostituzione del punto di distribuzione di via IV Novembre, che sarà dismesso sabato 8 luglio. Inoltre, i servizi sociali stanno dotando le famiglie non autosufficienti di fornelli e altri elettrodomestici utili alla preparazione e cottura dei pasti.