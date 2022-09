A Sant'Alberto si celebrano i 25 anni dell'Istituto Friedrich Schürr

All’interno del Settembre Santalbertese, è in programma nel pomeriggio di domani, domenica 11 settembre alle 16 a Casa Guerrini, un’iniziativa per festeggiare i 25 anni dell'Istituto Friedrich Schürr, nato con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il dialetto romagnolo. Parteciperanno Carla Fabbri e Gilberto Casadio, che ne racconteranno la storia e la vitalità. Saranno proiettati divertenti filmati e video. Gran finale con recite e letture in dialetto romagnolo. La tutela e la valorizzazione del patrimonio del dialetto romagnolo è da sempre la sfida dell’Istituto, che opera con tenaci volontari sempre pronti a partecipare ad eventi, a corsi, a letture e poesie.



“A Sant’Alberto ci corre l’obbligo di ospitare l’Istituto – racconta Paolo Belletti, presidente dell’Associazione Amici di Olindo Guerrini - non solo per celebrare il 25° anno di attività, ma in particolare per sottolinearne l’impegno per contrastare l’abbandono del dialetto romagnolo da parte delle giovani generazioni, con numerosi corsi e ultimamente anche con novi strumenti di comunicazione come i filmati di “Romagna Slang” caricati su YouTube che hanno avuto un grande riscontro di contatti e riconoscimenti. Lo stesso Olindo Guerrini, sempre all’avanguardia per le nuove pratiche come la bicicletta, la fotografia, avrebbe apprezzato tutta l’attività dell’Istituto Schürr che ringraziamo per l’assidua attività”.