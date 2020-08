A Sapore di Sale ritorna la panificazione "in diretta"

I panificatori artigiani di Confcommercio provincia di Ravenna saranno presenti con un laboratorio durante le giornate di "Sapore di Sale". che si svolgerà a Cervia dal 4 al 6 settembre, ubicato sotto la Torre di San Michele. La presenza del Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio a Sapore di Sale 2019 ha lo scopo di far conoscere a cittadini e turisti le tipicità del territorio, utilizzando esclusivamente prodotti della nostra tradizione locale.

In questa edizione il sindacato panificatori ospiterà anche una delegazione di panificatori proveniente da Vigevano che produrranno le loro tipicità locali. Come ormai avviene da quindici anni, nello stand dei panificatori si potranno gustare: focacce al sale di Cervia, focacce con olive, con cipolla, con pomodorini, pizza pomodoro e mozzarella, bomboloni, pane romagnolo, maritozzi, crostata, ciambella.

Novità dell’edizione 2020 la focaccia al sale di Cervia alla salicornia salina, gustoso ‘asparago di mare’. Le proprietà della salicornia sono diverse: contiene le vitamine A, B1 e B15, C e D e molti minerali. Una pianta nota per rafforzare le difese immunitarie, celebre anche fra i marinai che lo portavano con loro per combattere i malanni durante le lunghe attraversate.