'A scuola in salute', un incontro online per le famiglie dei nidi della Bassa Romagna

La pediatria di comunità dell'Ausl Romagna e il servizio infanzia dell’unione dei Comuni della Bassa Romagna organizzano un incontro online che si terrà venerdì 10 novembre dalle 17.30 alle 18.30 sul tema 'A scuola in salute'.

L'incontro è rivolto alle famiglie degli asili nido dell’Unione ed è pensato per condividere buone prassi sanitarie per promuovere la salute dei bambini che frequentano un servizio 0-3 anni. L'incontro è previsto anche in lingua rumena (lunedì 6 novembre alle 12.15) e in inglese (sempre il 6 novembre, alle 13.30).

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi scrivendo alla mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it, oppure inviando un messaggio di Whatsapp al 366 6156306.