A un anno le diagnosticano la leucemia acuta: una raccolta fondi per aiutare la piccola

La Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna Odv e l’associazione degli Ucraini a Ravenna "Malva" organizzano una raccolta fondi di beneficenza per aiutare una bambina a cui è stata diagnosticata una leucemia acuta mieloide. Milica Myronenko è una bambina ucraina, nata il 14 giugno 2019 e trasferitasi da poco in Italia con la mamma per raggiungere la nonna che lavora a Ravenna da diversi anni come assistente familiare. Milica soffre della sindrome di down e le è stata recentemente diagnosticata una leucemia acuta mieloide. È stata inserita in un piano terapeutico presso il reparto di pediatria oncologica a Rimini, che prevede quattro cicli di chemioterapia e altri ricoveri per una durata minima di 6 mesi. Il preventivo di spesa è molto alto, le cure sono lunghe e costose.

La Consulta del Volontariato e l'associazione hanno promosso quindi una raccolta fondi per coprire le spese ospedaliere, rivolgendo un appello di sensibilizzazione a tutta la cittadinanza: "Nel momento storico in cui ci troviamo, caratterizzato da precarietà economica e sociale e da sfiducia generalizzata, è particolarmente difficile e delicato chiedere lo sforzo di un contributo economico. Le nostre comunità sono attente e sensibili anche in questo tempo così buio e auspichiamo che la solidarietà e il valore della vita assumano ancora una volta la forza straordinaria della condivisione e della partecipazione".

Per dare il proprio sostegno a Milica è possibile fare una donazione sul seguente Iban: IT49 T062 7013 100C C000 0099 000, causale: Fondo un aiuto per Milica. Per info e contatti: Consulta del Volontariato Comune di Ravenna Odv Via Sansovino, 57- 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544401135 - Cell.3355861775 E-mail consultavolontariatora@virgilio.it.