A un mese dall'alluvione riapre la strada provinciale Brisighellese

Sono in via di conclusione i lavori di prima messa in sicurezza delle frane lungo la sp 302 'Brisighellese' tra Brighisella e San Cassiano. In particolare per la frana di monte sono state poste in opera le barriere paramassi e nei prossimi giorni sarà completato il sistema di monitoraggio del versante. Anche i primi lavori relativi alla frana di valle sono in via di completamento. Pertanto, a partire dalla tarda mattinata di domani, sabato 17 giugno, sarà possibile aprire al transito veicolare a senso unico alternato il tratto oggetto dei lavori.

“Nei giorni scorsi siamo stati in visita presso il Comune di Brisighella incontrando l’amministrazione comunale, isolata a seguito dei fenomeni idrogeologici di fine maggio che hanno provocato gravi danni nel territorio e numerosi episodi franosi - dichiarano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere provinciale delegato alle strade Nicola Pasi - Ringraziamo per la collaborazione e la comprensione la comunità di San Cassiano e il Comune di Marradi con cui in questi giorni ci sono stati diversi momenti di confronto. Oggi come promesso abbiamo mantenuto l’impegno preso di indicare come priorità per l’intera vallata la riapertura della sp 302 Brisighellese in condizioni di sicurezza”.