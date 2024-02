A un sommelier di Cervia il premio "Maître dell'Anno"

Il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi ha incontrato il cervese Rudy Travagli, premio Maître dell'Anno di 50 Top Italy Goeldlin Award. All’incontro era presente anche la vicepresidente del consiglio comunale di Cervia Daniela Monti, amica di Rudy Travagli. Il premio è stato conferito in occasione del Gran Galà della Cucina Italiana di 50 Top Italy, cerimonia di premiazione dedicata ai migliori ristoranti italiani dentro e fuori i confini nazionali.

Rudy Travagli, classe '79, maître e sommelier entra nel 2013 a far parte del team Enoteca La Torre, ristorante romano che vanta Due Stelle Michelin e Tre Forchette del Gambero Rosso e che va a coronare oltre dieci anni di instancabile attività all’interno di un gruppo che da tempo rappresenta uno dei brand top level dell’alta cucina Made in Italy. Inoltre il maître Travagli è stato nominato recentemente Presidente di “Noidisala” associazione che raggruppa l’élite dell’accoglienza italiana di sala.

Un traguardo importante che riconosce il talento e la professionalità nell’ambito della ristorazione e che racchiude la passione per la cucina e per l’enologia. Il vicesindaco ha espresso a Rudy l’apprezzamento dell’intera città per i risultati conseguiti e per tenere alto il nome di Cervia nella cucina e nella ristorazione.