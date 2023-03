A Villanova primo appuntamento con Raboj, mostra mercato di primavera

Orario non disponibile

Domenica 2 aprile a Villanova di Bagnacavallo si terrà il primo appuntamento del 2023 di Rabòj – Mostra mercato di primavera, progetto pensato per la valorizzazione dell’artigianato, del territorio e della filosofia del riuso, promosso dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova e dal Comune di Bagnacavallo. Le piazze e le principali vie di Villanova accoglieranno, dal mattino fino al tramonto, collezionisti, commercianti, espositori creativi di opere dell’ingegno, artigiani, produttori agricoli, associazioni di volontariato ed espositori privati.

Per l’occasione sarà possibile visitare l’Etnoparco “Villanova delle capanne” in veste rinnovata, con la mostra “Le case del tempo - L’uso dei materiali di filiera corta dalla preistoria a oggi”. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri proporrà oltre alla raccolta di intrecci, unica nel suo genere, le mostre: “Carissimo Pinocchio di legno e di passione” curata da Angelamaria Golfarelli, “Alla valle e alla campagna”, sguardi ad acquerello e pastello di Lorenza Dell’Anna; “Il tappezziere del cielo”, aquiloni storici di Medio Calderoni e “Dall’armadio della nonna”, biancheria intima in tela battista, pelle d’uovo, misto lino e fustagno. Durante la manifestazione saranno all’opera botteghe artigiane e intrecciatori.

A pranzo, presso “La Locanda dell’allegra mutanda” all’interno dell’Ecomuseo, sarà possibile gustare le specialità gastronomiche della tradizione romagnola accompagnate dai vini locali. È richiesta la prenotazione allo 0545 280920. Il secondo e ultimo appuntamento della primavera con Raboj si terrà il 14 maggio. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.