A14, lavori su un cavalcavia: la carreggiata nord chiusa per due notti tra Forlì e Faenza

Proseguono i lavori notturni di manutenzione di un cavalcavia lungo l'A14 Bologna-Taranto. Nelle tre notti di mercoledì e giovedì, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Forlì, gli utenti potranno percorrere la via Ravegnana, la Tangenziale di Forlì, la via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 al casello di Faenza.