Addio ad Alberto Dacome, ex direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Si è spento l'ingegnere Alberto Dacome, in passato direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. “L’ingegner Dacome – lo ricorda Davide Ranalli - è stato per tanti anni un punto di riferimento anche per Lugo, in cui ha dato il suo contribuito a diverse opere idrauliche realizzate per la sicurezza del territorio. Una persona competente, che tanto ha fatto per il Consorzio di Bonifica e di conseguenza per le nostre comunità. Un uomo preparato e lavoratore instancabile che si è sempre impegnato senza risparmiarsi per tutto il territorio della Bassa Romagna. Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa dolorosa perdita”.