Abbandona rifiuti e anche un frigorifero: cittadino multato

A pochissimi giorni di distanza dall’ultima sanzione, nel territorio di Massa Lombarda è stato individuato e sanzionato un altro cittadino per abbandono improprio di rifiuti, questa volta in via Libertà. Il responsabile della violazione, un massese, è stato individuato grazie al controllo diretto degli agenti di Polizia locale del presidio di Massa Lombarda e degli operatori di Hera e gli è stata comminata una sanzione di 104 euro.

"Conferire correttamente e dentro agli appositi contenitori i rifiuti aiuta a tenere pulita la propria città e chi non vuole bene alla propria comunità deve assumersene la responsabilità – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - Per avere un territorio pulito i cittadini devono compiere poche azioni, ma in modo corretto e consapevole. È necessario che questa diventi un’abitudine comune perché certi comportamenti non sono ammissibili e noi continueremo a perseguirli nel modo più fermo possibile. Di fianco al cassonetto di via Libertà è stato ritrovato anche un frigorifero. Da tempo è a disposizione dei cittadini il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, anche elettrodomestici con componenti elettronici, è sufficiente telefonare al numero verde 800999500. Anche per questo chi ha abbandonato un frigo in quel punto si è dimostrato profondamente incivile”.