Abbandonato in strada da un'auto: i passanti danno l'allarme, era in overdose

Episodio insolito domenica sera in pieno centro a Ravenna, in zona stazione. Poco prima delle 23 alcune persone che passavano da via Pallavicini hanno notato un'auto che, all'improvviso, ha abbandonato un uomo scaricandolo per strada in stato di incoscienza, per poi ripartire nella sua corsa. I testimoni hanno allertato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica insieme alle volanti della Polizia di Stato.

L'uomo, risultato in overdose, è stato a lungo stabilizzato sul posto, per poi essere portato all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. La vittima al momento del soccorso non aveva con sè documenti, per cui si è reso necessario un lungo lavoro da parte della Polizia per risalire alla sua identità. L'uomo è risultato essere un 50enne della provincia di Monza-Brianza con un passato da tossicodipendente. Fortunatamente il pronto intervento dei sanitari ha permesso di scongiurare il peggio, ora il 50enne si trova in ospedale dove si sta riprendendo. Sul caso indaga la Polizia di Ravenna.