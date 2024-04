Abbattimento dei pioppi di viale Galilei: il Comune valuta la ripiantumazione

Il Comune di Ravenna valuta la ripiantumazione dei 62 alberi che saranno abbattuti in viale Galilei perché ammalorati e pericolosi per la circolazione. Si studiano anche altre aree ed entro l'anno arriveranno i "tanto attesi" 26 platani nell'area tra le vie Santi Bandini e Farini. Lo ha annunciato martedì pomeriggio l'assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto, rispondendo in consiglio comunale a un question time del Partito democratico.

Dei 420 alberi di viale Galilei, spiega l'assessore, ne saranno abbattuti "meno del 15%: 40 perché gravemente ammalorati e dunque fonte di forte pericolo per la circolazione; 22 perché a fine vita". Il patrimonio arboreo, aggiunge, ha una certa età e occorre "ripensare dove e come intervenire anche con opere di piantumazione". Viale Galilei, e non solo, è tra le zone papabili.