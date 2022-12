Abbonamenti del traghetto ridotti fino a fine 2024 per i residenti dei lidi nord

La giunta comunale ha recentemente deliberato la conferma fino alla fine del 2024 dell’agevolazione per l’acquisto, a prezzo ridotto, degli abbonamenti del traghetto per i residenti dei lidi nord - Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini e Marina di Ravenna. La riduzione dei prezzi, che ammonta a circa il 40%, era stata introdotta nella primavera del 2021, al fine di supportare le esigenze dei cittadini residenti nelle località più vicine al traghetto, ritenendo che tale agevolazione costituisse anche un supporto agli spostamenti medio corti effettuati a piedi e in bicicletta, nell’ottica di un incentivo alla mobilità sostenibile.

Con la conferma dell’agevolazione viene prorogata anche la validità degli abbonamenti rilasciati nel 2022 che presentano corse residue. Gli abbonamenti nuovi invece, strettamente riservati al nucleo famigliare residente, potranno essere acquistati da gennaio nel Punto Bus di piazzale Farini (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 chiuso la domenica e i festivi).

Le tariffe applicate per i residenti di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini e Marina di Ravenna

• Pedoni e ciclisti: 15 euro (sconto di 10 euro), validità 365 giorni;

• Ciclomotori, moto e carrelli: 15 euro (sconto di 10 euro), validità 40 passaggi;

• Ciclomotori, moto e carrelli: 25 euro (sconto di 15 euro), validità 180 giorni;

• Auto e autocarri fino a 3,5 t: 20 euro (sconto 10 euro), validità 40 passaggi;

• Auto e autocarri fino a 3,5 t: 40 euro (sconto 30 euro), validità 30 giorni;

• Auto e autocarri fino a 3,5 t: 50 euro (sconto 40 euro), validità 120 passaggi.