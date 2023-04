Paura all'alba in un'abitazione della frazione, dal garage si innesca un incendio

Un brutto risveglio in via Canale, nella frazione Borgo Parigi, a Russi. All'alba di domenica (23 aprile) dal seminterrato di un'abitazione, in un garage, è divampato un incendio. Ancora da chiarire le cause. Immediato l’allarme dei residenti, sul posto sono giunti i soccorsi dei Vigili del fuoco, una squadra da Ravenna con autobotte, autoscala e in via precauzionale una squadra in arrivo anche da Faenza.

Le fiamme sono state domate in breve tempo, è poi partita la fase di bonifica dell'area durata fino alle 9,30. Sul posto anche 118 e Carabinieri. L’incendio ha mandato in cenere l’autorimessa e annerito una parte interna dell’abitazione.