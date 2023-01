Abiti per i bimbi e cibo per i cani: doppio atto di generosità dell'associazione ravennate

L'associazione 'Cuore e territorio' percorre con il suo volontariato la provincia di Ravenna. Nella tarda mattinata di giovedì Marcello Iervolino e Fabio Marzufero hanno portato a nome dell'associazione viveri di conforto per gli amici animali ospiti del Canile comunale di Cervia "A.Coatti", diretto da Maria Adinolfi. Successivamente i volontari si sono recati presso il punto di ritiro francescano di Ravenna per consegna abiti per bambini nelle mani della responsabile Laura Triossi, che ha ringraziato l'associazione e il suo presidente Giovanni Morgese per tutte le attività poste in essere al servizio dei più bisognosi.