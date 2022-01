Abiti da sposa da favola: una casolana premiata tra i professionisti del 'wedding'

Un'imprenditrice di Casola Valsenio al vertice tra i professionisti italiani del 'wedding'. Tiziana De Pasquale è arrivata infatti seconda classificata nella quinta edizione di 'The italian wedding stars', evento tenutosi nella ballroom del Rome Cavalieri Waldorf Astoria. 150 i partecipanti, convenuti da tutt'Italia e da ogni ramo del settore wedding, non solo per celebrare le eccellenze della categoria, ma anche per lanciare un messaggio a tutta la meeting industry anche in tempo di Covid: se si vuole, si può.

L'evento è stato dedicato alle aziende che operano sul territorio nazionale e ha promosso, allo stesso tempo, il 'wedding tourism in Italy' come ambita meta per gli sposi stranieri che desiderano per il loro matrimonio le ambientazioni più ricercate e quell'impareggiabile nota di eleganza ed esclusività del Belpaese. Una prestigiosa giuria wedding nazionale e internazionale ha decretato i vincitori di ogni categoria sulla base di quattro parametri: professionalità del sito web e/o presenza sui social, valore e originalità dei lavori presentati, referenze, eventuali progetti da svolgere su richiesta dei giudici.

In questo contesto, la casolana ha sfiorato il sogno della vittoria, conquistando la medaglia d'argento nella categoria 'atelier sartoriali'. "Congratulazioni Tiziana, orgoglio di Riolo Terme - commenta il sindaco Alfonso Nicolardi - Tiziana, essere tra l'eccellenza dei professionisti wedding è già un risultato straordinario, sia di stimolo per ritentare ed ambire al gradino più alto del podio, che tutti noi riteniamo tu possa meritare".