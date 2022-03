Abusò della nipotina di 11 anni, lei lo raccontò in chat agli amici: zio condannato

Avrebbe abusato della nipotina acquisita di 11 anni che era stata affidata a lui e alla moglie. Le violenze si sarebbero consumate nel 2016 durante una visita della bambina allo zio. A circa sei anni dai fatti, l'uomo è stato condannato a nove anni di carcere dal collegio penale del Tribunale di Ravenna (il pubblico ministero aveva chiesto 15 anni).

A raccontare i presunti abusi era stata la stessa bimba qualche mese dopo, prima in una chat con i suoi coetanei e poi confidandosi con il patrigno. L'uomo accusato si è sempre dichiarato innocente. E in un primo momento la stessa Procura aveva chiesto di archiviare il caso, non ritenendo del tutto attendibile la versione della minore che era stata ascoltata in incidente probatorio in un contesto protetto. Dopo l'opposizione della parte civile, la Procura generale aveva però confiscato il fascicolo affidato poi ad un altro pm.