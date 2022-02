Accademia Bizantina Camp, già molte le iscrizioni per la nona edizione in programma a luglio

Sono già molte le iscrizioni alla nona edizione di Accademia Bizantina Camp, la full immersion estiva di musica, teatro e arte per ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni che si terrà dal 10 al 23 luglio 2022 presso l’ex convento e l’albergo Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno sarà possibile partecipare a uno dei due turni di una settimana, oppure dedicare al camp due intere settimane. «Saranno giornate ricche di attività formative – anticipa la direttrice artistica Alice Bisanti – tra lezioni di strumento, musica da camera, il corso di teatro e laboratori di movimento e di socializzazione. In uno spazio protetto e ricco di stimoli, con un corpo di docenti ed educatori specializzati e appassionati e tanti coetanei motivati dallo stesso spirito, il camp sarà un’esperienza estiva che lancerà dei semi nel percorso formativo di ogni partecipante.» «Il complesso di San Francesco tornerà a ospitare la splendida esperienza estiva proposta da Accademia Bizantina – commenta l’assessora alla Cultura Monica Poletti. – Si consolida così sempre più la vocazione di questi spazi ad accogliere momenti di alta formazione artistica che ne esaltano la storia e la bellezza.» Il corso è aperto a tutti gli strumenti classici. I docenti sono pluri-diplomati in Conservatorio o con titolo equivalente, esperti di didattica e attivi professionalmente nel loro settore di specializzazione: per quanto riguarda la musica sono Alice Bisanti, Valeria Montanari, Marco Radaelli, Marta Nahon per il primo turno (10-16 luglio), Alice Bisanti, Valeria Montanari, Irene De Bartolo, Heriberto Delgado e Paolo Ballanti per il secondo turno (17-23 luglio); per il teatro Pietro Piva, in collaborazione con Accademia Perduta; per l’arte Margherita Tedaldi di Cercare la Luna; con la collaborazione di Giulia Bisanti e Marta Lazzaroni. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune, si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo.

Per informazioni, disponibilità, iscrizioni e relative quote:

Accademia Bizantina (0545 61208 - alicebisanti@accademiabizantina.it)

Facebook: Accademia Bizantina Camp

www.accademiabizantinacamp.it