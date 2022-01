Accademia degli Studi: da lunedì una "open week" in vista della scadenza delle iscrizioni scolastiche

Da quest’anno, per indicazione ministeriale, la scadenza del 28 gennaio per le iscrizioni scolastiche relative all’anno successivo riguarda anche le scuole parentali, espressamente previste dal nostro ordinamento e in costante crescita sul territorio italiano. Fa parte di queste, dal 2019, l’Accademia degli Studi di viale Alberti 84 a Ravenna: una scuola privata peraltro bilingue, che organizza per tutto l’anno attività didattiche di vario tipo, con una particolare e innovativa modalità didattica che unisce istruzione e divertimento.

Gli alunni infatti alternano lezioni teoriche ad esperienze pratiche, sono liberi di giocare e comunicare, apprendono le nozioni divertendosi e ognuno con i suoi tempi. In più, i giovani allievi diventano bilingui fin da bambini, grazie a insegnanti qualificate di lingua. Le tempistiche e le modalità dell’Accademia degli Studi sono particolarmente adatte, ad esempio, a ragazzi che praticano contemporaneamente discipline sportive a buon livello: visto che le particolari caratteristiche della scuola permettono loro di avere più tempo per gare e allenamenti.

L’Accademia, creata e diretta da Elisa Guzzo, conta oggi una quindicina di alunni, fra scuole elementari e scuole medie. E proprio per illustrare meglio le attività ai genitori interessati e “curiosi”, in vista della scadenza delle iscrizioni, la scuola organizza per la prossima settimana una “open week” da lunedì 24 a venerdì 28: tutti gli interessati potranno (previo appuntamento) recarsi in sede fra le 9 e le 16, per vedere in prima persona gli spazi e le modalità didattiche di apprendimento, e parlare con direttrice e insegnanti.

L’open week è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni, 348 9123524