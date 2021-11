L'accademia Marescotti riparte con "Fred": attore a quasi 80 anni, sogna un'accademia dedicata a sua moglie

Riapre i battenti Tam, Teatro Accademia Marescotti, nel suo spazio di Marina di Ravenna con nuovi corsi per aspiranti attori. Giunta alla sua quinta edizione, l'accademia accoglierà quest'anno venti allievi selezionati dall’attore e direttore artistico Ivano Marescotti. Ad aprire le nuove lezioni sarà l'attore Cristiano Caldironi che si troverà di fronte a una classe assolutamente variegata. Forti motivazioni ed età diverse contraddistinguono i nuovi allievi: per la maggior parte si tratta di 20enni e 30enni, ma ci sono anche due 40enni e una signora di 50 anni.

Ultimo allievo, ma solo dal punto di vista anagrafico, è il bolognese Alfredo 'Fred' Rossi, di quasi 80 anni. Come raccontano dall'accademia, Alfredo ha perso la moglie, ma ha deciso che nella vita non è mai troppo tardi. "Ha già fatto un anno con noi e ripete il secondo anno. Sogna una Accademia dedicata a sua moglie e chissà... forse non è così lontano il sogno e potremmo aiutarlo in questo suo desiderio". E la volontà di Alfredo rispecchia le motivazioni anche del resto della classe. A spingere gli allievi non c'è la "volontà di fare carriera nel cinema - spiegano i responsabili di Tam - bensì riguarda la volontà e la spinta a voler capire meglio se stessi, gestire le proprie emotività, giocare con le proprie personalità".