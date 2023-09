Accoltella il cliente di un bar: il questore firma il "Daspo Willy" della durata di due anni

Al culmine di una lite aveva accoltellato il cliente di un bar, usando un coltello da cucina sottratto dal bancone, per poi tentare di accanirsi contro la vittima usando prima un bastone e poi tentarlo di investirlo. Per quell'episodio il soggetto, un 45enne già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito dal "Daspo Willy", una misura di prevenzione personale di competenza del Questore, nella sua veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata dal dicembre 2020 dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro.

Tale provvedimento consiste nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza. Il sanguinoso episodio è avvenuto lo scorso 30 luglio all’interno di un bar ubicato a Sant'Alberto, dove il 45enne, al culmine di una lite, ha aggredito un cliente attingendolo con un coltello da cucina sottratto dal bancone, provocandogli così gravi ferite per poi darsi alla fuga. Subito dopo tornava sul posto armato di un bastone e tentava di colpire di nuovo la vittima ma, non riuscendo nell’intento grazie all’intervento dei testimoni presenti, si è allontanato dal bar sopraggiungendo immediatamente dopo a bordo del suo veicolo nel tentativo di investire l’uomo ferito ed alcuni soccorritori dello stesso.

L’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha portato all’emissione del provvedimento amministrativo che impedirà al destinatario di accedere, per due anni, agli esercizi pubblici e di stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i locali di intrattenimento presenti nella provincia di Ravenna, ciò con la precipua finalità di prevenire il reiterarsi di altri gesti violenti.