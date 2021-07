La lite degenera: sferra una coltellata al compagno dell'ex moglie, arrestato

Attimi di paura sabato sera in via Croce a Godo dove, intorno alle 20, un uomo è andato a trovare l'ex moglie nell'abitazione che la donna condivide con il suo nuovo compagno. In breve è nata una discussione, prima in strada e poi spostatasi all'interno della casa, e i due uomini - l'ex marito e il compagno della donna - sono venuti a contatto, fino a quando il compagno è stato colpito alla schiena da una coltellata.

Viste le urla, subito è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Carabineri, che hanno trovato il ferito rimasto cosciente e hanno chiamato i soccorsi del 118. La vittima è stata portata all'ospedale di Ravenna per le cure del caso, tuttavia le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Contestualmente sono partite le ricerche dell'ex marito, già noto alle forze dell'ordine, dileguatosi in bicicletta.

In serata l'uomo, un 55enne italiano, è stato tratto in arresto con l'accusa di lesioni aggravate. L'uomo accoltellato, invece, è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di una decina di giorni.

Foto Massimo Argnani