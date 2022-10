Furioso accoltellamento in pieno centro: 40enne colpito con più fendenti finisce in ospedale

Sangue e violenza a due passi dal centro storico. Mercoledì sera, attorno alle 20, in piazza Baracca a Ravenna si è verificato un accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito all'interno di un gruppo composto da diversi uomini di origine straniera. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all'accoltellamento di un 40enne marocchino. L'uomo sarebbe stato colpito in varie parti del corpo, con fendenti che lo hanno raggiunto al volto e su gambe e braccia.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con automedica e ambulanza. Il 40enne è stato quindi trasportato all'ospedale di Ravenna. Le ferite, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul luogo dell'aggressione anche due volanti della Polizia di Stato, che conduce le indagini e una dei Carabinieri. Stando a quanto trapelato finora, si sospetta che si sia trattato di un regolamento di conti.