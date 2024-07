Movida violenta a Milano Marittima, accoltellato un ragazzo: trasportato in codice rosso in ospedale

Movida violenta a Milano Marittima, si apprende che nella serata di venerdì c'è stato un accoltellamento in un locale molto frequentato dai giovani a Milano Marittima. Ciò che viene al momento confermato è che il ragazzo è stato trasportato con la massima urgenza, con un codice rosso, all'ospedale Bufalini di Cesena. C'è apprensione per le condizioni del giovane, le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri e nelle prossime ore dovrebbero fare maggiore chiarezza su quanto accaduto venerdì sera in una delle zone più gettonate della movida cervese.

Seguiranno aggiornamenti