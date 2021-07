Accoltellamento durante la rissa: un giovane finisce in ospedale

Ennesimo episodio di violenza a Milano Marittima. E' accaduto nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 3, nel pieno centro della località turistica, dove si è scatenata una rissa fra due gruppi di giovani. Nella violenta lite un giovane è rimasto a terra, colpito alla schiena da un'arma tagliente. Il ragazzo, maggiorenne, è stato poi soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale di Ravenna in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti subito anche i Carabinieri per sedare la rissa. Non si è trattato, tuttavia, dell'unico episodio di violenza della nottata nella zona di Cervia: le forze dell'ordine sono state impegnate in vari altri interventi, seppur meno gravi, fra le 2 e le 3 di notte.