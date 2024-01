Accoltellato durante una lite per il parcheggio: 16enne arrestato per tentato omicidio

Un sedicenne di origine nordafricana è stato arrestato nella notte fra sabato e domenica a Faenza per aver accoltellato un 15enne all'addome a seguito di una lite in strada. Il giovane si trova ora nel carcere per minori del Pratello a Bologna, con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato, l'udienza di convalida è fissata per questa mattina.

Tutto è successo intorno alle 16.30 di sabato quando, dai primi riscontri, il guidatore di una vettura è arrivato sotto casa di un parente per far salire in auto un 15enne. In quel momento, lungo la strada, è giunta una seconda auto con a bordo degli altri stranieri. Non è chiaro se la prima intralciasse la viabilità ma, all'improvviso, sarebbe iniziata la discussione tra gli automobilisti. Gli animi si sono surriscaldati fino a quando dall'abitazione è uscito il 16enne che avrebbe aggredito l'altro giovane che stava per salire sulla prima vettura. E' spuntato un coltello e, un fendete, ha raggiunto quest'ultimo all'addome.

Immediatamente è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie di polizia di Stato e carabinieri, oltre all'ambulanza con l'auto medicalizzata. Le forze dell'ordine sono riuscite a riportare la calma mentre, il ferito, dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Dalla successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori avrebbero rinvenuto due coltelli nascosti dietro a un battiscopa. Il 16enne arrestato per tentato omicidio avrebbe sostenuto di essersi difeso dopo essere stato aggredito dall'altro giovane, armato di coltello, rivolgendogli l'arma contro. Sulla vicenda è stato aperto anche un fascicolo per rissa aggravata.