Accusa un malore in strada, accosta il camion e si accascia: per lui non c'è stato nulla da fare

Tragedia lungo la Superstrada Ferrara-Mare. Un camionista di 53 anni, originario del Ravennate, è stato colpito da un malore nel corso della sera di venerdì 19 luglio. Dopo avere accostato il mezzo pesante per fermarsi, all'altezza dell'uscita di via Ravenna, l'uomo ha perso la vita. Da quanto si apprende, quando i soccorsi sono giunti sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. A intervenire, gli agenti della polizia stradale e gli operatori del 118.