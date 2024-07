Acer Ravenna assume a tempo indeterminato: aperte le domande

Acer Ravenna è alla ricerca di una figura tecnica con competenze impiantistiche da inserire, a tempo indeterminato, fra il proprio personale. La persona selezionata dovrà occuparsi di progettazione di edifici a prevalenza residenziali, redazione progettazione con finalità di ristrutturazione/riqualificazione/risanamento e manutenzione immobiliare, progettazione di impianti elettrici e meccanici, progettazione per gli interventi di risparmio energetico degli edifici, redazione/supporto alla redazione degli attestati di prestazione energetica, redazione/supporto alla redazione delle pratiche di prevenzione incendi, gestione delle pratiche di incentivazione da conto termico, coordinamento di collaboratori interni e/o esterni, pianificazione, gestione e monitoraggio delle fasi di intervento e di esecuzione dei lavori, direzione lavori, direzione dell’esecuzione e assistenza di cantiere, supporto e diretta collaborazione con il competente responsabile di servizio/settore in tutte le attività presidiate. C’è tempo fino al 5 agosto per candidarsi. Tutte le informazioni sul sito acerravenna.it.