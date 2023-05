Dopo la lite, lancia l'acido contro la compagna: 35enne finisce in manette

Prima la lite in auto con la compagna, poi il lancio di un flacone pieno di acido solforico. Dovrà rispondere del reato di tentato sfregio permanente nei confronti della compagna, aggravato dall'uso del mezzo insidioso e dai futili motivi, un 35enne originario di Altamura (Bari) ma residente a Lugo. I fatti, come riporta l'Ansa, risalirebbero allo scorso 2 maggio, quando tra i due si sarebbe accesa una violenta lite mentre si trovavano in auto lungo la strada a Lugo. La donna, una barista 32enne nata a Ferrara, sarebbe poi riuscita a scendere dalla vettura e a scappare, ma l'uomo l'avrebbe inseguita finendo per lanciarle contro un flacone di acido solforico. La donna sarebbe poi stata condotta in ospedale dove i medici avrebbero riscontrato ustioni di primo e secondo grado sia sul polpaccio che dietro a un orecchio. Il 35enne è stato quindi arrestato dai carabinieri in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Janos Barlotti. L'uomo è difeso dall'avvocato Francesco Furnari.