La proposta delle Acli: "Sia intitolato un luogo della città al cardinal Tonini"

Dieci anni fa se ne andava il cardinal Ersilio Tonini. In occasione dell'anniversario, nella giornata di venerdi 28 luglio, si terrà una commemorazione dell'arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia. In attesa dell'incontro, le Acli di Ravenna chiedono alle istituzioni l'intitolazione di un parco, una piazza o una via al cardinale.

"Tonini ha avuto, già dal suo arrivo a Ravenna, un rapporto di particolare amicizia, di stima per la nostra associazione Acli, impegnate in una terra difficile a portare il Vangelo in ogni luogo. Ha visitato le nostre strutture, il patronato di cui rimarcava sempre la necessità di questo servizio per gli ultimi (aveva conosciuto il Patronato Acli a Piacenza e a Macerata). Tutti noi dirigenti Acli eravamo i suoi volontari per i suoi viaggi fuori dalla Romagna dove si recava per convegni - fa sapere l'associazione cristiana dei lavoratori - In questi innumerevoli viaggi abbiamo visto e toccato quanto bene, amore, speranza trasmetteva a tutti, lasciando segnali forti ed affrontando temi di attualità: l'eutanasia,(confronti duri con luminari della scienza), l'aborto, il problema dei giovani, le stragi del sabato sera (andavamo nelle discoteche a parlare ai giovani) al Baccarà di Lugo, dove su proposta dei locali dirigenti ACLI ottenne la cittadinanza onoraria e frequenti furono gli incontri con le Acli, il problema della tossicodipendenza (fondò il Ceis) che con padre Claudio affrontava quotidianamente, ripristino’ Ravegnana Radio ed il Risveglio 2000, i problemi del lavoro".

Le Acli ricordano inoltre il grande dolore di Tonini "per la strage della Mecnavi quando 13 giovani operai morirono nella stiva di una nave a Ravenna e il suo grido di dolore si levò con forza per denunciare l'ingiustizia e l'assurdità della tragedia", un dramma cui seguì la strage dell'elicottero Agip, in cui persero la vita altri giovani operai. "Quante madri e padri ha consolato e salvato riportandoli in vita ridando loro speranza - ricorda Walter Raspa di Acli Ravenna - Non so se sono stati miracoli, ma ho visto con i miei occhi tante mamme distrutte dal dolore riprendere fiducia, fede e rinascere e rivivere. Non si negava mai a nessuno: era sempre presente per portare la sua testimonianza. Lui c'era sempre ed assieme a Lui noi sentinelle aclisti. Ha attraversato tutte le Regioni (gli è stato concesso qualche uscita fuori dall'Italia nel Burundi per una iniziativa di solidarietà a quelle popolazioni, così pure in Brasile). Instancabile negli incontri improvvisati con chi voleva parlargli, era difficile staccarlo da persone che volevano conforto e parole di aiuto, una giovane mamma voleva abortire perché non aveva soldi per mantenere il bambino, Il Cardinale gli promise aiuto, il bimbo nacque, e con la solidarietà di molte persone il bimbo e la mamma sono stati mantenuti ed ora sono vivi entrambi. Quante persone hanno ricevuto attraverso l'incontro con Lui una 'grazia'. Ringraziamo il Signore per averci donato quest’uomo straordinario che ha segnato un secolo di storia. Un uomo che ha fatto, un prete che ha lasciato il segno nella storia, nella Chiesa e nei cuori di tanta gente. Tutto questo e molto di più fu Tonini".