Il canale Fosso Ghiaia diventa rosso: intervengono i tecnici di Arpae

Acqua rossa nel canale Fosso Ghiaia a Borgo Faina. L'intensa colorazione nel canale a sud di Ravenna è stato segnalato oggi. I tecnici Arpae hanno effettuato un campionamento e le conseguenti analisi al microscopio ottico.

Il colore rosso che si è sviluppato nelle acque superficiali del canale, come comune in queste condizioni meteo climatiche di forte irraggiamento solare, è provocato da una fioritura dell’alga flagellata Euglena sanguinea, spiegano da Arpae. Si tratta di un organismo planctonico unicellulare che possiede un complesso di pigmenti rossi (ematocroma). Nelle ore centrali della giornata, in presenza di un elevato irraggiamento solare, i pigmenti dell’ematocroma si distribuiscono, causando la colorazione intensa. Nelle ore serali e notturne, invece, l'organismo assume nuovamente il suo classico colore verde.

L’alga non risulta essere pericolosa per l’uomo, ma può produrre l’euglenoficina (una tossina ittiotossica, cioè potenzialmente dannosa e letale per la vita dei pesci). Nel sopralluogo effettuato oggi sul canale Fosso Ghiaia non sono state riscontrate condizioni di carenza di ossigeno nell'acqua, né presenza di pesci morti.

Un fenomeno tipico della primavera ed estate

In questo periodo, come anche accaduto in passato, i canali sono soggetti a fenomeni di arrossamento dovuti, a seconda delle condizioni, a solfobatteri, ferrobatteri o, appunto, alghe (come la Euglena sanguinea).

In particolare, quando le acque sono interessate da un forte irraggiamento solare, da alte temperature e da un considerevole apporto di nutrienti, si possono riscontrare fioriture algali che determinano un cambiamento nella colorazione dell’acqua, diversa a seconda dell’organismo fitoplanctonico prevalente e dei pigmenti fotosintetici dominanti.

Le condizioni favorevoli allo sviluppo delle fioriture algali di Euglena si creano durante il periodo estivo e sono favorite nelle acque canalizzate, ricche di materiale organico, anche per lo scarso ricambio e movimento dell'acqua.