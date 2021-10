Acqua stagnante a Santa Croce: "Brutto biglietto da visita"

Ci uniamo allo sconcerto di un cittadino Ravennate che ci scrive letteralmente quanto segue il 16 ottobre: “Oggi ero in compagnia di amici provenienti da altra città e stavo accompagnandoli a visitare la basilica di Galla Placidia. Cento metri prima c’è la chiesa di Santa Croce. Guardate in che stato si trova. Mi sono vergognato di fronte ai mei amici”. E dopo averci inviato le foto aggiunge “quel verde che si vede non è prato ma acqua stagnante”. Abbiamo poco da aggiungere, la sacrosanta protesta del cittadino ravennate e le foto parlano da sé a descrizione del menefreghismo verso il bene della città adottato fino ad oggi da chi ha gestito e ancora gestirà i soldi dei cittadini Ravennati.

Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro