Grandine e nubifragio dall'entroterra alla costa. A Bagnacavallo chiude l'asilo nido

Il territorio ravennate ancora alle prese con estremi fenomeni di maltempo, proprio nel giorno dell'anniversario della drammatica alluvione del maggio 2023. Dopo i violenti temporali di mercoledì, dunque, anche nella giornata di giovedì, come ampiamente previsto, una raffica di fenomeni intensi con acquazzoni e grandine ha attraversato la provincia di Ravenna. Fenomeni che, è bene sottolinearlo, non sono comunque paragonabili a quelli che portarono all'alluvione dello scorso anno.

Stavolta il nubifragio ha iniziato a manifestarsi prima delle 15 sulle colline faentine, partendo da Brisighella per poi allargarsi verso nord est, colpendo Riolo Terme, Faenza, Castel Bolognese e quindi proseguire la sua 'corsa' in Bassa Romagna. Violente grandinate e acquazzoni, insieme a forti raffiche di vento, tuoni e fulmini, si sono verificate sia nel Faentino che nel Lughese. La perturbazione si è poi spostata nel forese nord di Ravenna e verso la costa.

Un'ulteriore fronte temporalesco ha investito il Ravennate a partire dalle 16.30, sempre con provenienza da sud-ovest. La nuova raffica di pioggia e grandine ha toccato prima il Forlivese per poi giungere nella zona di Russi e del forese sud ravennate, con le prime precipitazioni sulla città di Ravenna poco dopo le 17. A Ravenna colpita soprattutto la zona delle Ville Unite, in particolare Campiano, e sulla costa Lido Adriano. Campi allagati ma non si segnalano particolari criticità.

Come anticipato nelle comunicazioni sull’allerta meteo numero 63 diramata oggi dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae, sono in corso (ore 17.45 di giovedì 16 maggio) piogge intense e grandinate in bassa Romagna per il passaggio di una cella temporalesca. Previsti anche per la serata fenomeni temporaleschi localmente intensi per tutto il territorio ravennate. Si continua a raccomandare la massima prudenza e in particolare: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

La situazione a Bagnacavallo - Il Comune di Bagnacavallo: "A causa delle fortissime precipitazioni di queste ore si sono verificati allagamenti in diverse zone di Bagnacavallo. Le squadre della Protezione civile sono all’opera ed è stato aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione. Si raccomanda di uscire soltanto in caso di estrema necessità e di non recarsi nelle zone allagate. Se si deve necessariamente percorrere una strada allagata si raccomanda di procedere a passo d’uomo. Per segnalare situazioni di difficoltà o allagamenti è sempre attivo il numero verde delle emergenze 800 072525".

A Bagnacavallo permangono due strade chiuse: via Rotella superiore dal civico 4 e via Crocetta da via del prato a via Macallo. Per seguire la situazione sono sul campo assieme ai tecnici del Comune squadre di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco. Domani, venerdì 17 maggio, le scuole saranno tutte regolarmente aperte a eccezione del Nido Tartaruga di Bagnacavallo, che resterà chiuso per consentire i necessari ripristini a seguito degli allagamenti di questo pomeriggio.

La situazione a Cotignola - Il sindaco Piovaccari: "Cotignola è stata colpita in 24 ore da una seconda forte perturbazione che ha causato temporanei allagamenti delle sedi stradali. Si sono riversate in circa 2 ore le piogge che normalmente cadono in 2 mesi e nel nubifragio di oggi abbiamo avuto anche la grandine. Impossibile per la nostra rete scolante assorbire questo carico; le fognature però, una volta terminate le piogge, hanno fatto defluire le acque in tempi ragionevoli, segno che la loro efficienza idraulica non era compromessa. In questo secondo evento abbiamo avuto l'aggravante dei fossi ancora pieni delle precedenti piogge che non potevano ricevere acqua e quindi le zone che allagate si sono ampliate. Abbiamo cercato di intervenire su tutte le criticità che ci sono state segnalate insieme alle forze dell'ordine, alla polizia locale e ai volontari di protezione civile. Sappiamo che ci sono ancora aree di sofferenza, ma su alcune non possiamo fare altro che attendere il deflusso delle acque prima di poter intervenire. Domani faremo una verifica complessiva di tutti i danni e delle situazioni di maggior criticità. mettendo in fila le azioni necessarie per ripristinarle. Mai avremmo voluto rivivere questi momenti proprio ad un anno dalla tragica alluvione del maggio scorso. Purtroppo però, prima prendiamo coscienza tutti del fatto che i cambiamenti climatici sottoporranno i nostri territori a questi eventi sempre con maggiore frequenza, prima potremo provare tutti insieme ad invertire la rotta".

Danni enormi alle coltivazioni

Danni evidenti sui frutteti dell’imolese e del ravennate dopo i pomeriggi di pioggia e grandine di mercoledì e giovedì. Particolarmente grave la situazione in Romagna, con campi e strade completamente ricoperti dal ghiaccio tra Lugo, Cotignola e Bagnacavallo con danni importanti a frutteti (albicocche, ciliegie, kiwi e pesche) e vigneti, in particolare nelle zone di Barbiano, Villa Prati e Mezzano di Ravenna. Danneggiati anche sementiere, foraggi e cereali. Nella zona di Imola, in particolare a Mordano danneggiate vite, pesche nettarine, kiwi e pere.

Questo un primo bilancio sommario da parte di Coldiretti Emilia Romagna degli esiti delle due violente e persistenti grandinate (circa 20 minuti l’una) che si sono abbattute sulla regione fra ieri e oggi. “L’agricoltura – ha detto il direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dal maltempo che in Italia hanno superato nel 2023 i 6 miliardi di euro”. Il monitoraggio dei danni, già in corso – conclude Coldiretti Emilia Romagna – proseguirà nei prossimi giorni.