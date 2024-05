Tuoni, grandine e acquazzoni: il nubifragio provoca nuovi allagamenti nel Ravennate

Il territorio ravennate ancora alle prese con estremi fenomeni di maltempo, proprio nel giorno dell'anniversario della drammatica alluvione del maggio 2023. Dopo i violenti temporali di mercoledì, dunque, anche nella giornata di giovedì, come ampiamente previsto, una raffica di fenomeni intensi con acquazzoni e grandine ha attraversato la provincia di Ravenna. Fenomeni che, è bene sottolinearlo, non sono comunque paragonabili a quelli che portarono all'alluvione dello scorso anno.

Stavolta il nubifragio ha iniziato a manifestarsi prima delle 15 sulle colline faentine, partendo da Brisighella per poi allargarsi verso nord est, colpendo Riolo Terme, Faenza, Castel Bolognese e quindi proseguire la sua 'corsa' in Bassa Romagna. Violente grandinate e acquazzoni, insieme a forti raffiche di vento, tuoni e fulmini, si sono verificate sia nel Faentino che nel Lughese. La perturbazione si è poi spostata nel forese nord di Ravenna e verso la costa.

Un'ulteriore fronte temporalesco ha investito il Ravennate a partire dalle 16.30, sempre con provenienza da sud-ovest. La nuova raffica di pioggia e grandine ha toccato prima il Forlivese per poi giungere nella zona di Russi e del forese sud ravennate, con le prime precipitazioni sulla città di Ravenna poco dopo le 17.

Come anticipato nelle comunicazioni sull’allerta meteo numero 63 diramata oggi dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae, sono in corso (ore 17.45 di giovedì 16 maggio) piogge intense e grandinate in bassa Romagna per il passaggio di una cella temporalesca. Previsti anche per la serata fenomeni temporaleschi localmente intensi per tutto il territorio ravennate. Si continua a raccomandare la massima prudenza e in particolare: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

La situazione a Bagnacavallo - Il Comune di Bagnacavallo: "A causa delle fortissime precipitazioni di queste ore si sono verificati allagamenti in diverse zone di Bagnacavallo. Le squadre della Protezione civile sono all’opera ed è stato aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione. Si raccomanda di uscire soltanto in caso di estrema necessità e di non recarsi nelle zone allagate. Se si deve necessariamente percorrere una strada allagata si raccomanda di procedere a passo d’uomo. Per segnalare situazioni di difficoltà o allagamenti è sempre attivo il numero verde delle emergenze 800 072525".

La situazione a Cotignola - Il sindaco Piovaccari: "Cotignola è stata colpita in 24 ore da una seconda forte perturbazione che ha causato temporanei allagamenti delle sedi stradali. I privati che necessitano dell’aiuto della protezione civile posso chiamare il numero 339 8310504 fino alle ore 22".