Acquisti in centro storico, tutti i vincitori del concorso "Aria di primavera"

Centinaia di scontrini registrati e una partecipazione capillare da parte sia dei clienti che degli esercenti. Si è concluso nei giorni scorsi “Aria di Primavera”, il concorso a premi promosso dal Comitato Spasso in Ravenna per incentivare gli acquisti nel centro storico della città nel primo periodo della bella stagione.

Un riscontro positivo che ha confermato la scelta effettuata dal Comitato, che fino allo scorso 23 marzo ha coinvolto gli esercenti affiliati in una campagna semplice, ma allo stesso tempo efficace mettendo in palio buoni spesa da utilizzare negli stessi negozi aderenti. Per tanti cittadini, è stato sufficiente un acquisto minimo previsto di 30 euro per partecipare all’estrazione finale.

Ora l’elenco dei vincitori è stato pubblicato sul sito www.inravenna.it a disposizione di chiunque vorrà verificare un’eventuale vincita. Ad aggiudicarsi il buono del valore di 100 euro è stata Giovanna, cliente di Vittoria Grassi Parrucchieri, mentre con acquisti effettuati negli store di Podere Pilicca e Nuvola sono stati vinti i due premi da 50 euro.

“L’esperienza maturata anche grazie a questo concorso – sottolinea Gianna Ghirardini – indica chiaramente come sia fondamentale per tutti gli esercenti del centro fare rete e sentirsi partecipi di un progetto comune. Se facciamo squadra anche idee semplici come questa possono contribuire a fidelizzare la nostra clientela, e la partecipazione che abbiamo riscontrato ci testimonia che siamo una comunità viva, dove i rapporti umani non si sono persi. Con l’arrivo delle giornate più soleggiate le nostre vie si animeranno di cittadini e visitatori e sarà importante per tutti dare un segnale forte per rappresentare una Ravenna viva e ricca di iniziative attrattive per tutti”.