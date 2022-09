Ad Alfonsine riapre il Punto Hera con una nuova sede e un orario più ampio

Da lunedì 3 ottobre il Punto Hera di Alfonsine cambia sede e dalla compagnia di assicurazioni Assicura in Corso Giacomo Matteotti 42 si trasferisce presso la sede del Municipio in Piazza Gramsci 1. Il punto di contatto sarà a disposizione del pubblico con un orario molto più ampio: il lunedì dalle 8.15 alle 13.00, il martedì dalle 8.15 alle 13 00 dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 8.15 alle 13.

Qui i clienti potranno chiedere informazioni sulle bollette, ricevere consigli relativi alle buone pratiche di risparmio energetico, nonché sottoscrivere nuove offerte per gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture per tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio ed attivare i nuovi servizi a valore aggiunto che Hera Comm mette a disposizione dei clienti.

Il punto di contatto di Alfonsine si affianca agli altri 6 sportelli Hera presenti nel territorio ravennate a Bagnacavallo, Cervia, Fusignano, Lugo, Ravenna e Russi. Si ricorda che il Servizio Clienti è a disposizione al numero verde gratuito 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sono sempre attivi, inoltre, i canali digitali Hera On Line e l’app My Hera.