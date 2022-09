Ad Argillà si impara a creare vasi in ceramica da stampare in 3D

Argillà Italia è il lungo week-end della ceramica e l'azienda di Massa Lombarda Wasp ha accettato l’invito della Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, Claudia Casali, che li ospiterà presso i Laboratori del Facc Faenza Art Ceramic Center e i Giardini di Casa Muki. Argillà coinvolge tutta la città, è un invito a scoprire il mondo della ceramica artistica ed artigianale internazionale, con una mostra-mercato lungo le strade del centro storico di Faenza e tanti eventi culturali.

Wasp sarà presente nelle tre giornate di eventi con la nuova stampante 3D Wasp 40100 Clay Continuous Feeding, un brevetto depositato per stampare clay in grande formato grazie ad un sistema di alimentazione del materiale continuativo dotato di serbatoio da 10 litri. Durante l'evento Wasp presenterà in anteprima il nuovo software di stampa per generare vasi stampati in 3D Wasp easy clay software for 3D printing, un software intuitivo e di facile utilizzo per consentire a chiunque, anche a chi non conosce software di modellazione 3D, la possibilità di realizzare il proprio vaso in materiale ceramico pronto per essere stampato.

Si potranno seguire workshop e presentazioni sulla stampa 3D della Ceramica, il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Facc - Faenza Art Ceramic Center, in Piazza II Giugno al numero 8. Nelle ore di workshop i partecipanti potranno utilizzare il nuovo software per disegnare e modellare in formato digitale il proprio vaso che sarà poi stampato in 3D in ceramica nei laboratori del Facc. Una mostra di oggetti ceramici stampati da vari Artisti come Jonathan Keep, Luca Tarlazzi e Designer Wasp, smaltati da Bottega Vignoli e Ivo Sassi, potrà essere visitata al Faenza Art Ceramic Center, Artist Residency durante tutto il week-end.