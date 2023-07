Cultura ravennate in lutto. E' scomparso all'età di 98 anni il dottor Azelio Ortali, figura nota in città soprattutto per essere stato direttore del Museo di scienze naturali negli spazi della Loggetta lombardesca. Ortali è stato inoltre autore di molte pubblicazioni. I funerali si terranno giovedì alle ore 9 alla camera mortuaria.