Addio all'ex assessore, è morto Ugo Zoli: "Un intellettuale capace e ironico"

Lugo piange la morte di Ugo Zoli, ex assessore alla Cultura del Comune. Il sindaco Davide Ranalli ha espresso il suo cordoglio: "Con la scomparsa di Ugo Zoli, Lugo perde uno dei suoi intellettuali più capaci, raffinati e ironici. Una persona che ho sempre sentito vicina e che mi ha onorato della sua attenzione".

"Assessore alla Cultura, insegnante molto amato e profondamente vicino al Teatro Rossini. I suoi quarantadue quaderni di scuola teatro sui testi rappresentati al Rossini dal 1982 al 2000 sono stati raccolti in un prezioso libro che rappresenta un’importante eredità per la storia culturale di Lugo - prosegue il sindaco - L’ho sentito l’ultima volta questo inverno, poco dopo il suo centesimo compleanno, quando mi ha voluto ringraziare per la strada che abbiamo deciso di intitolare a Karl Marx. Il giorno in cui inaugureremo la strada sarà il nostro modo per ricordarlo e ringraziarlo di una lunga e ricca vita".