Addio al presidente degli 'Angeli Neri' dell'alluvione: è morto Dario Fantini

Si è spento a 60 anni Dario Fantini, presidente degli Angeli Neri Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” di San Martino in Fiume. Per anni ha lottato contro una grave malattia. Il gruppo entrò in azione anche nella zona di Cervia nei giorni dell'alluvione. Arriva il cordoglio di Massimo Medri, sindaco di Cervia, che porge "le condoglianze alla famiglia e alla associazione che ci è sempre stata molto vicina. Possiamo ricordare il loro fondamentale contributo durante l’alluvione. Grazie di tutto". L'ultimo saluto a Fantini si terrà presso la sede del Centro Soccorso Sub, in Via Virgilio Lucci 77 a San Martino in Fiume di Cesena, giovedì 8 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 16:00.