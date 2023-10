“Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”, presentazione dei progetti fino al 20 ottobre

E’ stata prorogata fino al 20 ottobre prossimo la possibilità per le associazioni di volontariato e di promozione sociale di partecipare alla 12esima edizione del Progetto “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” - edizione 2023. Si è infatti deciso di posticipare di qualche giorno la scadenza proprio per lasciare più tempo alle associazioni e raccogliere il più ampio numero di progetti possibile, dopo un periodo piuttosto difficile per la nostra città a causa dell'alluvione del maggio scorso, che ha visto particolarmente impegnato il mondo del volontariato.

Il progetto è ormai noto, negli anni ha sempre riscosso interesse fra le Associazioni e sensibilità da parte delle Aziende, ed ha come scopo principale quello di mettere in rete Associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio, con Imprese e Aziende locali, ma anche singoli cittadini, Istituti di credito eccetera affinchè possano convergere risorse economiche a sostegno e promozione di progetti “sociali” rivolti alla nostra comunità.

In questa prima fase del progetto le Associazioni (ma anche enti, scuole, istituzioni ed altri soggetti che realizzino progetti a scopo sociale, sanitario, ricreativo, di tutela dell’ambiente, dei diritti, offerti gratuitamente ai cittadini ravennati, in particolare a bambini, anziani e fragili) possono partecipare con le loro attività.

Come partecipare:

Ogni Associazione potrà presentare un solo progetto inviandolo esclusivamente via mail (in formato PDF) all’ indirizzo: staffsociale@comune.ra.it, specificando nell'oggetto “Adotta un progetto sociale – edizione 2023”.

I progetti verranno poi classificati in un elenco che verrà presentato alle Aziende, Imprese ed Istituti Bancari operanti in ambito comunale.

Le Aziende avranno quindi un mese di tempo per valutare i progetti e scegliere quelli più interessanti, più vicini alle proprie attitudini e manifestare l'intenzione di procedere con una “Adozione”

Ogni ulteriore informazione e i moduli per partecipare si possono scaricare alla pagina: https://bitly.ws/X3ZG